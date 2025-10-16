مجموعة المرأة الدولية تُعزز روح الجماعة والمحافظة على البيئة في المركز العلمي بالكويت

صورة جماعية

اجتمعت عضوات مجموعة المرأة الدولية في الكويت، إلى جانب عدد من السفيرات المعتمدات لدى الكويت وعضوات بارزين من السلك الدبلوماسي، في المركز العلمي الكويتي يوم الاثنين لحضور حدث خاص مخصص لرعاية البيئة وتجميل المناطق المجتمعية.

أقيمت المبادرة بالتعاون مع المركز العلمي الكويتي وبدعم كريم من الدكتورة أميرة الحسن، رئيسة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في الكويت لدول مجلس التعاون الخليجي والسيد محمد السنعوسي ، نائب المدير العام لشؤون الزوار والمتحدث الرسمي باسم المركز العلمي الكويتي، مما يسلط الضوء على الالتزام المشترك بالاستدامة في الكويت.

تميّز البرنامج بمزيج من التثقيف والتفاعل العملي. حيث استمتعت المشاركات بجولات إرشادية في مرافق المركز، وجلسة توعية بيئية قيّمة، وعرض افلام ثلاثية الأبعاد في سينما آيماكس بعنوان “جسم الإنسان” و”عالم الفراشات الرائع”. كما تضمن الحدث لفتة رمزية لإعادة تدوير البلاستيك، تأكيدًا على رسالة اليوم البيئية.

وكان أبرز ما في هذا اليوم حفل زراعة الزهور الذي أقيم بالقرب من المدخل الرئيسي، والذي تضمن شتلات البتونيا والفينكوروزا وإبرة الراعي. تعاونت السفيرات وزوجات السفراء وعضوات المجموعة بزراعة الشتلات النابضة بالحياة، مما أضاف لمسة لونية دائمة على المشهد. واحتفالاً بهذا اليوم، قُدّمت للحضور هدايا تذكارية جاهزة وشتلاتهم الخاصة لمواصلة جهود التشجير في منازلهم.

في كلمتها الختامية، أعربت السيدة ماريكا كوتشلامازاشفيلي، رئيسة مجموعة المرأة الدولية وحرم سفير جورجيا، عن امتنانها العميق للمنظمين. وأكدت على سعادتها بمساهمة المجموعة في تحقيق الأهداف البيئية للكويت، وأعربت عن أملها في العودة العام المقبل لمشاهدة الزهور وهي تتفتح، وهو ما يعكس روح الحدث التطلعية.