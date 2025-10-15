قوة الإطفاء العام تحصل على شهادة “الآيزو” العالمية في الجودة

قوة الإطفاء العام

أعلن رئيس قوة الاطفاء العام اللواء طلال الرومي اليوم الأربعاء حصول (الإطفاء) على شهادة الآيزو (ISO 9001-2015) العالمية وذلك بعد استيفائها لمتطلبات ومعايير الجودة المعتمدة دوليا في كافة قطاعاتها.

وقال اللواء الرومي في بيان صحفي صادر عن القوة إن هذا الانجاز جاء ثمرة لتوجيهات ودعم القيادة السياسية في البلاد ويضاف إلى مسيرة التطوير والتميز المؤسسي للقوة.

وأضاف أن هذا الإنجاز يجسد كذلك التزام (الإطفاء) بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي بما يواكب تطلعات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي وتحقيق الكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة وتعزيز منظومة الامن المجتمعي.

وأوضح أن الإنجاز يأتي تأكيدا على التزام القوة بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز والشفافية في جميع إداراتها وقطاعاتها بما يعزز من كفاءة الأداء ويواكب خطط الدولة في تطوير المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأعرب عن تقديره لفرق العمل وكافة المنتسبين العسكريين والمدنيين وجهودهم التي ساهمت في هذا الإنجاز لافتا إلى أن هذه الشهادة ستكون دافعا لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالخدمات نحو مستويات أعلى من الجودة والاحترافية.