وزير شؤون الديوان الأميري ورئيس ديوان سمو ولي العهد يستقبلان رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية المكفوفين

وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح يستقبل ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي وأعضاء مجلس الإدارة حيث قدموا التهاني بتعيينهما في منصبيهما الجديدين

استقبل معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بقصر بيان رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز لافي العازمي والسادة أعضاء مجلس الإدارة حيث قدموا التهاني لمعاليهما بمناسبة تعيينهما في منصبيهما الجديدين.

وأكد معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح حرص القيادة السياسية الرشيدة على دعم فئة المكفوفين وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقهم وتسخير كل الإمكانات التي تكفل تمكينهم واندماجهم الكامل في المجتمع وذلك ضمن رؤية الدولة لحقوق ذوي الإعاقة ورعايتهم.

كما هنأ معاليه جمعية المكفوفين الكويتية بمناسبة توليها رئاسة الاتحاد الآسيوي للمكفوفين وحصولها على عضوية مجلس الاتحاد العالمي للمكفوفين معربا عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعزز مكانة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية.

هذا وقد أشاد معاليهما بالدور الرائد الذي تقوم به الجمعية منذ تأسيسها في خدمة أعضائها وتوفير سبل الراحة والتمكين لهم بما يعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع ويجعلهم مواطنين منتجين يفتخر بهم الوطن مؤكدين استمرار التعاون لما فيه خير هذه الفئة الكريمة ومتمنيين لهم كل التوفيق والسداد.