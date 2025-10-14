مجلس الوزراء الكويتي يعقد اجتماعه الأسبوعي

من الجلسة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 14/10/2025 في مشروع مركز الكويت لمكافحة السرطان الكائن بمنطقة الصباح الصحية برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي بما يلي: أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بتشكيل الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه خلال زيارته الأخوية إلى سلطنة عمان الشقيقة اليوم الثلاثاء والذي يضم كلا من معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم عبدالعزيز الصباح سائلا المولى عز وجل أن يحيط حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لسموه بكريم عنايته ورعايته في حله وترحاله.

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة الأخوية التي قام بها يوم الأربعاء الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه إلى دولة الكويت والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وترسخ أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وتم خلال الزيارة بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والتأكيد على دعم البلدين لكافة المبادرات والمساعي الهادفة إلى إرساء روافد السلام الشامل والعادل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من تطلعات وآمال كما تم خلال الزيارة بحث أهم القضايا ذات الاهتمام الخليجي المشترك والتأكيد على دعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات شعوبها نحو المزيد من التقدم والازدهار.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله حول نتائج مشاركة سموه في قمة شرم الشيخ للسلام التي عقدت في جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم أمس الاثنين مؤكدا سموه حفظه الله على أهمية هذه القمة التي تم خلالها إعلان إنهاء الحرب في قطاع غزة ووضعت حدا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة مشيدا سموه بالجهود الإقليمية والدولية التي بذلتها الدول الشقيقة والصديقة والتي توجت بتوقيع إتفاق وقف إطلاق النار مجددا سموه حفظه الله التأكيد على موقف دولة الكويت الداعم لنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

من جهة أخرى أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج زيارته الرسمية إلى عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واشنطن خلال الأسبوع الماضي وفحوى لقاءاته مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ووزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم ومفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية رودني سكوت والتي تناولت أوجه التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات لا سيما في المجالين الأمني والجمركي وسبل تطوير مسارات التعاون بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والأمن السيبراني والعمل الجمركي وأمن المنافذ إضافة إلى تعزيز أوجه التعاون الثنائي وتطوير التنسيق المشترك وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين وتنظيم برامج تدريبية مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال إدارة المنافذ إلى جانب الاستفادة من الأنظمة الذكية لتعزيز كفاءة إجراءات التفتيش والرقابة بما يسهم في دعم أمن واستقرار البلدين ومواجهة التحديات الأمنية المستجدة مشيرا معاليه إلى أنه تم خلال الزيارة توقيع اتفاقية تهدف إلى

تعزيز التعاون المشترك في مجالات أمن الحدود والجمارك وتبادل الخبرات الفنية بما يسهم في تطوير آليات العمل بين الجانبين ورفع كفاءة إجراءات التفتيش والمراقبة.

كما أحاط معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بنتائج زيارته الرسمية إلى مدينة ليون الفرنسية يومي الخميس والجمعة الماضيين وفحوى لقائه مع رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) اللواء الدكتور أحمد الريسي والذي تناول سبل تعزيز الجهود في مكافحة الجريمة المنظمة والتهريب الدولي إلى جانب مواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتهريب الدولي وسبل الاستفادة منها لتطوير الكوارد الوطنية ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية الكويتية.

من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق سليمان الرومي حول إعلان شركة نفط الكويت إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية يوم أمس تحقيق إنجاز استكشافي جديد في المنطقة البحرية الكويتية تمثل في اكتشاف (حقل جزة البحري) للغاز الطبيعي والذي يعد إنجازا في المنطقة البحرية الكويتية مسجلا أعلى معدل إنتاج لبئر عمودي من طبقة المناقيش في تاريخ دولة الكويت موضحا معاليه أن هذا الاكتشاف يأتي استكمالا لسلسلة من النجاحات المتتالية في الاستكشاف البحري والتي شملت سابقا اكتشاف حقل النوخذة في يوليو 2024 وحقل الجليعة في يناير 2025 مما يعكس التقدم النوعي في عمليات التنقيب البحرية معتبرا معاليه أن هذا الاكتشاف يعد خطوة استراتيجية ضمن رؤية مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني وزيادة الإنتاج.

من جهته أعرب مجلس الوزراء عن فخره بهذا الإنجاز مؤكدا أن هذه الاكتشافات النفطية تعكس كفاءة الكوادر الوطنية التي أثبتت جدارتها الفنية والمهنية مشيدا بجهود معالي وزير النفط ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق سليمان الرومي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان وجميع الموظفين في مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله. من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون حماية المفقودين كما وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون مكافحة الجرائم الدولية ورفعهما إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.