جمعية الهلال الأحمر الكويتي تطلق حملة توعوية حول سرطان الثدي

جمعية الهلال الأحمر الكويتي

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الثلاثاء حملة توعوية بعنوان (وعيك الآن.. أمانك غدا) ضمن فعاليات شهر التوعية بسرطان الثدي بهدف تعزيز الوعي الصحي لدى النساء وبأهمية إجراء الفحوصات الدورية المبكرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية خالد المغامس في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن شهر أكتوبر يمثل مناسبة سنوية مهمة لتسليط الضوء على المرض من خلال التوعية وسبل الوقاية والكشف المبكرالذي يعد وسيلة فاعلة لرفع نسب الشفاء.

وأضاف المغامس أن الجمعية تحرص على دعم المبادرات الصحية والاجتماعية الهادفة لخدمة المجتمع الكويتي والتي تنسجم مع رسالتها الإنسانية وتعزز من شراكتها المجتمعية في نشر ثقافة الاهتمام بالصحة العامة.

وأوضح أن الحملة التي انطلقت في مجمع (الأفنيوز) تتضمن معرضا توعويا بمشاركة متطوعي الجمعية ويقدم ارشادات حول أهمية الفحص المبكر وطرق الكشف الذاتي عبر فضلا على توزيع نشرات تثقيفية تسهم في رفع الوعي الصحي.

وأعرب المغامس عن شكره للطاقم الطبي المشارك من وزارة الصحة ومتطوعي وموظفي الجمعية وإدارة مجمع (الأفنيوز) على تعاونهم في إنجاح الحملة مؤكدا أن تعزيز الوعي الصحي يتطلب تكاتفا من جميع الجهات الرسمية والأهلية للوصول إلى مجتمع صحي وآمن.