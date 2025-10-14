سمو أمير البلاد يغادر سلطنة عمان بعد زيارة أخوية

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل إلى سلطنة عمان الشقيقة

بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لسموه عصر اليوم سلطنة عمان الشقيقة وذلك بعد زيارة أخوية.

وكان على رأس مودعي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الإستثمار العماني ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة الدكتور محمد ناصر الهاجري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.