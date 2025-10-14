الداخلية: ضبط 20 شخصاً تورطوا في افتعال المشاجرات وإثارة الفوضى

وزارة الداخلية

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي لفرض النظام العام والتصدي للسلوكيات السلبية في الأماكن العامة، وبالتعاون مع قطاع مديريات الأمن، نفذت الإدارة العامة للمباحث الجنائية وإدارة شرطة البيئة حملة أمنية ميدانية مكثفة استهدفت عددًا من المجمعات التجارية التي شهدت في الآونة الأخيرة وقائع مشاجرات متكررة وصلت في بعضها إلى استخدام الأسلحة البيضاء، بالإضافة إلى ضبط عدد من المخالفين للأنظمة العامة.

وأسفرت الحملة عن ضبط (20) شخصًا تورطوا في افتعال المشاجرات وإثارة الفوضى، حيث تم إبعاد المقيمين المخالفين عن البلاد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المواطنين المشاركين فيها، كما تم ضبط (4) أشخاص لمخالفتهم شروط الآداب العامة.

كما تمكنت شرطة البيئة من ضبط (4) أشخاص لقيامهم بالتدخين في الأماكن العامة المغلقة (المجمعات التجارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار الجهات المعنية في تكثيف الحملات الميدانية داخل المجمعات التجارية والمواقع العامة لضبط مثيري الشغب والمخالفين، مشددة على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يسيء إلى النظام العام أو يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.