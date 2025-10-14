سمو أمير البلاد يصل إلى سلطنة عمان الشقيقة في زيارة أخوية

حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يصل إلى سلطنة عمان الشقيقة

بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لسموه صباح اليوم إلى سلطنة عمان الشقيقة وذلك في زيارة أخوية.

وكان على رأس مستقبلي سموه رعاه الله على أرض المطار أخوه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وصاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص ومعالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن وسعادة سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الشقيقة الدكتور محمد ناصر الهاجري.

هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد يضم كلا من معالي وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ومعالي مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وسعادة مدير مكتب حضرة صاحب السمو الأمير الفريق متقاعد جمال محمد ذياب وسعادة نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح وسعادة العضو المنتدب للهيئة العامة للإستثمار سعود سالم عبدالعزيز الصباح.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.