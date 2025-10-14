“بروفن” تعيد تعريف العافية في الكويت بإطلاق حملتها: “كل اللي تحتاجه و كل اللي يفيدك موجود في بروفن”

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بروفن | المعتمد" صرح نزار عيسى الصالح

أعلنت شركة بروفن الطبيعية لتجارة الجملة والتجزئة «بروفن | المعتمد»، الرائدة في مجال الصحة والعافية واللياقة البدنية في الكويت، عن إطلاق حملتها الجديدة تحت شعار «كل اللي تحتاجه وكل اللي يفيدك موجود في بروفن»، تسلّط الحملة الضوء على تفرُّد كل إنسان وتميّزه عبر ثلاثة أفلام قصيرة، تتمحور حول مفاهيم القوة والجمال والتوازن؛ لتؤكد تموضع «بروفن» كوجهةٍ أولى لمنتجات الصحة والعافية والمكمّلات عالية الجودة المصممة لتلبية احتياجات كل فرد.

تعكس الحملة فلسفة «بروفن» في العافية؛ حيث تمزج بين الدقة العلمية والهوية المحلية. وتتناول الأفلام الثلاثة (القوة، والجمال، والتوازن) قصصاً قريبة من الناس تجسد العافية الشاملة، انطلاقاً من قناعة بأن الصحة ليست مفهوماً واحداً يناسب الجميع؛ بل رحلة شخصية تبدأ من وعي الإنسان بنفسه و احتياجاته بما هو “جيد له”، بل بما هو “معتمد له”.

شركة بروفن الطبيعية لتجارة الجملة والتجزئة “بروفن | المعتمد”

وبهذه المناسبة، صرح نزار عيسى الصالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بروفن | المعتمد»:

“بروفن ليست مجرد تطبيق أو متجر إلكتروني؛ إنها منظومة متكاملة للعافية تُبنى حول حياة الناس اليومية. رؤيتنا تمكين كل فرد من إدارة رحلته الصحية عبر منتجات وخدمات مُصمَّمة خصيصاً له، تستند إلى العلم، وتراعي ثقافتنا المحلية”.

وأوضحت «بروفن» أن رحلة العميل تبدأ من فهم احتياجاته الفردية؛ إما عبر رفع نتائج فحص الدم الحديثة داخل التطبيق أو الإجابة عن استبيان صحي شامل صمّمه فريق طبي مختص. وبناءً على البيانات، يحصل المستخدم على توصيات شخصية دقيقة مصممة خصيصاً لجسمه وأهدافه، مع متابعة اختصاصيي تغذية لتقديم الدعم والإرشاد.

ولمَن يفضّلون فحوصاً أعمق، توفر «بروفن» خدمة الفحص المنزلي، فيما يزور فريق من الفنيين المعتمدين منزل العميل لأخذ العينات، وتُرفع النتائج على تطبيق «بروفن» خلال 24 ساعة. كما يضم متجر «بروفن» الإلكتروني عدد من المنتجات الصحية المعتمدة المختارة بدقة وعناية وفقاً لأعلى معايير الجودة، من بينها علامات عالمية مرموقة متوفرة حصرياً عبر «بروفن | المعتمد» مثل Thorne المعروفة بجودتها العالية. وتوفر «بروفن | المعتمد» أسطول توصيل مبرّداً يضمن وصول المنتجات بأعلى معايير الجودة خلال ثلاث ساعات داخل الكويت، مع خدمة التوصيل إلى دول مجلس التعاون الخليجي.