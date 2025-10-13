تصفيات مونديال 2026: ألمانيا تواصل صحوتها وآيسلندا تفرمل فرنسا

من مباراة فرنسا وآيسلندا

واصلت ألمانيا صحوتها واقتربت من النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها إيرلندا الشمالية 1-0 ، فيما فرملت آيسلندا الانطلاقة المثالية لضيفتها فرنسا عندما أرغمتها على التعادل 2-2 الإثنين في الجولة الرابعة للمجموعتين الاولى والرابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة الى مونديال 2026 لكرة القدم.

وحذت سلوفينيا حذو آيسلندا وأوقفت البداية المثالية لضيفتها سويسرا بعدما فرضت عليها التعادل السلبي، وقطعت بلجيكا خطوة كبيرة نحو التأهل بفوزها الكبير على مضيفتها ويلز 4-2.

باكورة الأهداف الدولية لفولتيماده

في المباراة الاولى في بلفاست، تدين ألمانيا بفوزها الصعب والثمين الى مهاجم نيوكاسل الانكليزي نيك فولتيماده الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 31 في باكورة اهدافه الدولية في مباراته السادسة بألوان دي مانشافت، والرابعة في التصفيات المونديالية.

وحققت المانيا الأهم بفوزها الثالث تواليا منذ خسارتها المفاجئة امام مضيفتها سلوفاكيا 0-2 في الجولة الاولى، فرفعت رصيدها الى تسع نقاط في صدارة المجموعة الاولى بفارق الاهداف امام سلوفاكيا التي تغلبت على ضيفتها لوكسمبورغ 2-0، فيما تراجعت أيرلندا الى المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف المتصدرين.

وتنتظر ألمانيا مباراة سهلة في الجولة الخامسة امام مضيفتها لوكسمبورغ في 14 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، قبل أن تستضيف سلوفاكيا في 17 منه في قمة الجولة السادسة الاخيرة.

وألحقت ألمانيا الخسارة الاولى بإيرلندا الشمالية على أرضها في مبارياتها الثماني الأخيرة.

وكانت ألمانيا صاحبة الأفضلية وضغطت منذ البداية بحثا عن افتتاح التسجيل لكن دون خطورة على مرمى بلاكبول الانكليزي بايلي بيكوك-فاريل.

ونجح فولتيماده في افتتاح التسجيل بكتفه الأيسر من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها المدافع الايسر للايبزيغ دافيد راوم (31).

وأهدر المهاجم جايمي ريد فرصة إدراك التعادل عندما هيأ له إيثان غالبرايث كرة على طبق من ذهب داخل المنطقة لكنه سددها بعيدا عن الخشبات الثلاث (43).

وأهدر مهاجم بوروسيا دورتموند كريم أدييمي فرصة التعزيز عندما تلقى كرة خلف الدفاع من نجم ليفربول الانكليزي فلوريان فيرتس فتوغل داخل المنطقة منفردا بالحارس لكنه سددها بغرابة بجوار القائم الايمن (47).

وأنقذ باومان مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لشي شارلز (60)، وسدد غالبرايث كرة قوية زاحفة ابعدها باومان الى ركنية (61).

وحرم بيكوك-فاريل جناح بايرن ميونيخ سيرج غنابري من اضافة الهدف الثاني عندما ابعد تسديدته القوية من داخل المنطقة الى ركنية (70).

وكان غالبرايث قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل بتسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة (85)، ثم تألق باومان في التصدي لتسديدة البديل كالوم مارشال من مسافة قريبة على دفعتين (88).

وفيالجموعة ذاتها، انتظرت سلوفاكيا الشوط الثاني لهز شباك ضيفتها لوكسمبورغ المتواضعة بهدفين سجلهما مدافع كالياري الايطالي آدم أوبيرت (55) ومهاجم سلافيا براغ إيفان شرانز (72).

وعوضت سلوفاكيا خسارتها امام إيرلندا الشمالية 0-2 الجمعة وحققت انتصارها الثالث في التصفيات مبقيا على آمالها في المنافسة على البطاقة المباشرة للمجموعة.

تعثر فرنسا في غياب ترسانتها الهجومية

وأوقفت آيسلندا الانطلاقة المثالية لضيفتها فرنسا عندما أرغمتها على التعادل 2-2 ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

وتقدمت آيسلندا عبر فيكتور بالسون (39)، وردت فرنسا، وصيفة النسخة الاخيرة من العرس العالمي، بهدفين كريستوفر نكونكو (63) وجان-فيليب ماتيتا (68)، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بواسطة البديل كريستيان هلينسون (70).

وعززت فرنسا صدارتها برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام أوكرانيا التي تغلبت على ضيفتها أذربيجان 2-1.

وخاضت فرنسا المباراة في غياب قوتها الهجومية الضاربة خصوصا قائدها وهدافها مهاجم ريال مدريد الاسباني كيليان مبابي إثر إصابته بالكاحل الأيمن في مواجهة أذربيجان الجمعة، عثمان ديمبيليه، أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، ديزيريه دويه، ماركوس تورام وبرادلي باركولا.

وضمن المجموعة عينها، فازت أوكرانيا على أذربيجان بهدفين لأوليكسيي غوتسولياك (30) وروسلان مالينوفيسكي (64) مقابل هدف لفيتالي ميكولينكو (45+3 خطأ في مرمى منتخب بلاده).

وعلى ملعب كارديف سيتي، تابع المنتخب البلجيكي سلسلة نتائجه الإيجابية وحقق فوزه الرابع مقابل تعادلين عندما تغلب على مضيفه الويلزي 4-2.

وبعد تأخره بهدف جو رودون (8)، ردّ “الشياطين الحمر” عبر كيفن دي بروين من ركلتي جزاء (18 و76) وتوما مونييه (24)، وقلص البديل الويلزي نايثان برودهيد الفارق (89)، قبل أن يعيده لياندرو تروسار الى سابق عهده (90).

وانتزعت بلجيكا صدارة المجموعة العاشرة من مقدونيا الشمالية برصيد 14 نقطة بفارق نقطة واحدة امام الاخيرة التي تعثرت أمام ضيفتها كازاخستان 1-1، فيما تجمد رصيد ويلز عند 10 نقاط.

وكانت مقدونيا الشمالية متصدرة بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، مستغلة خوضها مباراة إضافية عن بلجيكا التي تعادلت معها مرتين.

وفي المجموعة الثانية، فرطت سويسرا في فرصة الحسم المبكر لتأهلها الى النهائيات بسقوطها في فخ التعادل السلبي امام مضيفتها سلوفينيا، بعدما حققت ثلاثة انتصارات متتالية.

وعززت سويسرا الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق ثلاث نقاط امام كوسوفو التي حققت فوزا مفاجئا على مضيفتها السويد بهدف وحيد سجله فيسنيك أصلاني في الدقيقة 32.