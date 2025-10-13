رئيس الأركان يقلد الدفعة 35 رتبة عقيد

قلد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الاثنين الدفعة 35 رتبة (عقيد) وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

وقالت (رئاسة الأركان) في بيان صحفي إن الفريق الركن الشريعان نقل للضباط تهنئة وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح متمنيا أن تكون هذه الترقية حافزا لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن العزيز.

حضر الحفل وكيل وزارة الدفاع الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح وأعضاء مجلس الدفاع العسكري وعدد من كبار الضباط القادة في الجيش.