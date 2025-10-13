ترامب في قمة شرم الشيخ حول غزة: “لدينا سلام في الشرق الأوسط” 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قمة شرم الشيخ حول غزة الاثنين أنه بإعلان انتهاء الحرب في قطاع غزة تم تحقيق “سلام في الشرق الأوسط”.

وقال ترامب بعد توقيعه مع قادة مصر وتركيا وقطر وثيقة لضمان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس “لقد حققنا معا ما كان يقول الجميع إنه مستحيل. أخيرا، أصبح لدينا سلام في الشرق الأوسط”.

من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الإثنين أن توقيع وثيقة إنهاء الحرب في غزة سيكون بداية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال السيسي في كلمة عقب توقيع مصر والولايات المتحدة وتركيا وقطر في قمة شرم الشيخ وثيقة لضمان إنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، إن الاتفاق “يفتح الباب لعهد جديد من السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”، معربا عن أمله أن “يغلق هذا الاتفاق صفحة أليمة في تاريخ البشرية”.

وأعلن السيسي أن بلاده ستستضيف مؤتمرا “للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية” في غزة بعد عامين من حرب أدت الى تدمير القطاع بالكامل.

وقال السيسي “ستعمل مصر مع الولايات المتحدة وبالتنسيق مع كافة الشركاء خلال الأيام القادمة على وضع الأسس المشتركة للمضي قدما في إعادة إعمار القطاع بدون إبطاء”.

وأضاف “نعتزم في هذا السياق استضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية”.