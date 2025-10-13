سمو ولي العهد يستقبل وزير النفط ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لـ"مؤسسة البترول" والرئيس التنفيذي لـ"نفط الكويت"

استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير النفط طارق سليمان الرومي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح والرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد جابر العيدان.

هذا وقد اطلعوا سموه حفظه الله على الاكتشاف الجديد والمتمثل في (حقل جزة البحري) للغاز الطبيعي والذي يعد انجازا في المنطقة البحرية الكويتية مسجلا أعلى معدل انتاج لبئر عمودي في تاريخ دولة الكويت من منطقة المناقيش وذلك ضمن جهود شركة نفط الكويت متمنيا سموه حفظه الله لهم دوام التوفيق والنجاح والمزيد من الإنجازات في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

هذا وقد أهدوا سموه حفظه الله هدية تذكارية بهذه المناسبة.