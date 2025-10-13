السكنية: ‎الانتهاء من إنجاز شبكات الكهرباء في مدينة المطلاع السكنية

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انتهاء أعمال شبكات الضغط المتوسط والمنخفض وشبكات الإنارة الخارجية والإشارات المرورية وكاميرات ضبط السرعة والرسائل المتغيرة في مدينة المطلاع السكنية.

وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي اليوم الاثنين إن المؤسسة انتهت من توريد وتمديد كامل شبكات كيبلات الضغط المتوسط والمنخفض في خمس ضواح في مدينة المطلاع السكنية هي ( N2 وN3 وN4 و N5 و N12) وتتضمن 11945 قسيمة.

وأشار العنزي إلى الانتهاء من 65 في المئة من أعمال الضاحية المتبقية (N1) حيث تم الانتهاء من إجراءات 1551 قسيمة سكنية لتضاف إلى ست ضواح تم الانتهاء منها في 2023 وعدد قسائمها 13934 قسيمة سكنية.

وأضاف أنه بذلك تكون المؤسسة قد انتهت من الأعمال في 11 ضاحية بالكامل إضافة إلى 65 في المئة من الضاحية الأخيرة ليصبح عدد القسائم السكنية الجاهزة لإيصال التيار الكهربائي 27439 قسيمة من أصل 28288 قسيمة سكنية بالمطلاع بما نسبته 97 في المئة والمتبقي 858 قسيمة سكنية فقط وسيتم استكمال إجراءاتها خلال الشهر الجاري.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية بالمدينة وتشغيل عدد كبير منها ويتم حاليا فحص المتبقية منها تمهيدا لتشغيلها مشيرا إلى الانتهاء من أعمال توريد وتركيب إشارات المرور وكاميرات الضبط المروري للسرعة ولوحات الرسائل المتغيرة بالطرق السريعة بذات المدينة وجاري التنسيق مع وزارة الداخلية لفحصها وتشغيلها.

وأعرب عن الشكر لوزارتي الداخلية والكهرباء والماء والطاقة المتجددة على التعاون مع المؤسسة والذي أثمر هذه الإنجازات مشيرا إلى أنها سابقة لمواعيد الإنجاز التعاقدية للعقود بما يزيد على ثلاثة أشهر.