ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يتوجه إلى مصر لترؤس وفد دولة الكويت في قمة شرم الشيخ للسلام

ممثل سمو أمير البلاد سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر البلاد متوجها إلى مصر

غادر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له البلاد اليوم متجها إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في قمة شرم الشيخ للسلام.

وكان في وداع سموه على أرض المطار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح وكبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء.