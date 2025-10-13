برنامج “مساحة تغيير”.. تجربة مجتمعية يقودها عبدالله بوفتين نحو التغيير الإيجابي في الكويت

الإعلامي الكويتي عبدالله بوفتين مقدم برنامج "مساحة تغيير"

يُعد برنامج مساحة تغيير من أبرز البرامج الاجتماعية التوعوية في الكويت خلال السنوات الأخيرة، حيث يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالله بوفتين في تجربة مختلفة تهدف إلى تغيير السلوك المجتمعي ومعالجة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي، وتشجيع الأفراد على النقد الذاتي والتفكير الإيجابي والتغيير نحو الأفضل.

فكرة البرنامج

ينطلق برنامج مساحة تغيير من قناعة أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من الإنسان نفسه، وأن التغيير يبدأ بالاعتراف بالخطأ والمصارحة مع الذات. البرنامج هو تجربة مجتمعية إنسانية تسعى إلى تذكير الناس بممارسات وسلوكيات اعتادوا عليها لكنها بحاجة إلى مراجعة، في محاولة صادقة لدفع المجتمع نحو التغيير الإيجابي والبناء.

ويصف عبدالله بوفتين البرنامج بأنه “استراحة محارب من الحوار السياسي“، وتجربة جديدة تؤكد على المسؤولية الاجتماعية للإعلاممن خلال تسليط الضوء على قضايا تمس حياة الناس اليومية وتؤثر في سلوكهم العام.

عبدالله بوفتين مع والده صبيح بوفتين ومخرج العمل جاسم الحربان

مواسم البرنامج

عُرضت المواسم الثلاثة الأولى من البرنامج على تلفزيون الكويت وعبر تطبيق 51kuwait، وحظيت بمتابعة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة إنستغرام وتيك توك.

مساحة تغيير من إعداد حسين أسد وغازي شريف وإخراج جاسم الحربان وانتاج لوكل فليڤر.

أما في الموسم الرابع والخامس، فقد تغيّر شكل البرنامج إلى بودكاست حواري ينقل لحظات تغيير حقيقية وحكايا ألهمت أصحابها وسلوكيات لا بد أن تتغيّر، في تجربة جديدة تواكب روح العصر وتستهدف جمهور المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

الموضوعات التي تناولها البرنامج

ناقش برنامج مساحة تغيير مجموعة من القضايا الاجتماعية والسلوكيات اليومية التي تمس المجتمع الكويتي، منها:

أخلاقيات القيادة في الشارع

السمنة في الكويت

العنف في المدارس والملاعب

العنصرية في المجتمع

احترام البيئة والنظافة العامة

الغياب الجماعي في المدارس

التعامل مع العمالة المنزلية

ظاهرة التخضير

دور صُنّاع المحتوى في المجتمع

الإسراف في المناسبات الاجتماعية

التعصب الرياضي

التنمر

ثقافة التوفير

اندثار اللغة العربية

الاكتناز القهري

ثقافة صناعة البطل المفقودة

بيئة العمل السامة

الدروس الخصوصية

التحرش في الشوارع

التقليد الأعمى

أثر السهر على نمط الحياة

رسالة البرنامج

يهدف مساحة تغيير إلى تعزيز ثقافة التغيير الذاتي والمسؤولية الفردية في المجتمع، ويحث الجمهور على التفكير في ممارساتهم اليومية ومحاولة تعديلها نحو الأفضل. فالبرنامج لا يوجّه أصابع الاتهام، بل يعرض الواقع كما هو، ويدعو إلى الاعتراف والتصحيح، إيماناً بأن الاعتراف هو أول خطوات التغيير.

وحرص البرنامج في مواسمه الأولى على الاستماع إلى رأي المجتمع من خلال مايرون البرنامج الذي تجول في المجتمع لمعرفة رأي المشاهدين في موضوع الحلقة قبل الانتقال إلى رأي صاحب الاختصاص .

أين يمكن مشاهدة البرنامج

تتوفر جميع حلقات مساحة تغيير على تطبيق 51 كما تُعرض الحلقات على تلفزيون دولة الكويت.