سمو رئيس مجلس الوزراء يرعى ويحضر حفل تخرج برنامج “طموح” للملتحقين الجدد بوزارة الخارجية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح يرعى ويحضر حفل تخرج برنامج "طموح" للملتحقين الجدد بوزارة الخارجية

تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أقيم اليوم حفل تخرج برنامج (طموح) للملتحقين الجدد في وزارة الخارجية للدفعتين التدريبيتين العاشرة والحادية عشرة 2024 / 2025 في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.

حضر الحفل رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الخارجية رئيس مجلس إدارة معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح وعدد من كبار المسؤولين في الدولة وديوان رئيس مجلس الوزراء ووزارة الخارجية.

وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي عن تهنئته لبناته وأبنائه الخريجين بإنجازهم المشرف الذي يعكس ما يتمتعون به من كفاءة واستعداد لخدمة الوطن في ميادين العمل الدبلوماسي مؤكدا ثقته بقدرتهم على مواصلة مسيرة زملائهم بمسؤولية واقتدار وأن يكونوا خير سفراء لقيم وطنهم وثوابته الراسخة.

وأشاد سموه بجهود وزارة الخارجية وجميع كوادرها الذين يواصلون أداء رسالتهم النبيلة في تمثيل البلاد خير تمثيل بالخارج والعمل على تعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يخدم مصالحها العليا وترسيخ مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

من جانبه ألقى مساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي السفير ناصر صبيح الصبيح كلمة بهذه المناسبة تضمنت التزام الدولة وحرصها على إعداد جيل جديد يتعاقب على حمل الراية متسلحا بالعلم ويمتلك الكفاءة ويتحلى بروح المبادرة والمسؤولية سائلا المولى القدير أن يوفق خريجي المعهد لخدمة وطنهم تحت راية حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما.

من جهته ألقى الملحق الدبلوماسي محمد نبيل الشريدة كلمة الخريجين أكد خلالها أن تخرجهم اليوم يمثل الانطلاقة لخدمة الوطن ومصالحه متعهدا هو وزملاؤه الخريجون بتقديم أفضل ما يملكونه من قدرات وامكانيات للوصول إلى هذه الغاية وتحقيق هذا الهدف الأسمى.

وفي ختام الحفل قام سمو رئيس مجلس الوزراء بتكريم الدفعتين التدريبيتين العاشرة والحادية عشرة 2024 / 2025 من برنامج (طموح) في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي.