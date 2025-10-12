نزاهة: إحالة قيادي وآخرين للنيابة لارتكابهم شبهتي جريمة الكسب غير المشروع وتقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح

الهيئة العامة لمكافحة الفساد

أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) قيادياً وآخرين من الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى النيابة العامة لارتكابهم شبهتي جريمة الكسب غير المشروع وجريمة تقديم إقرار ذمة مالية غير صحيح.

وأكدت (نزاهة) عبر حسابها الرسمي في منصة (إكس) اليوم الأحد عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها بأي طريقة.

وأهابت بجميع الخاضعين لأحكام الكشف عن الذمة المالية ضرورة الالتزام الكامل بالدقة والشفافية عند تعبئة الإقرارات وتقديمها في المواعيد المقررة قانونا باعتبار ذلك واجبا قانونيا وأخلاقيا يسهم في حماية المال العام وترسيخ قيم النزاهة وتعزيز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.