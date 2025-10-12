وزير الصحة يصدر قرارا بتنظيم تراخيص الصيدليات الأهلية وضوابط تداول الأدوية والمنتجات الطبي

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الأحد قرارا وزاريا شاملا ينظم تراخيص الصيدليات الأهلية ويضع ضوابط دقيقة لتداول الأدوية والمنتجات الطبية في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن ذلك يأتي ضمن تعزيز منظومة الرقابة الدوائية وترسيخ مبادئ الحوكمة في قطاع الصيدلة بما يضمن سلامة الدواء وصحة المجتمع ويرسخ كفاءة ممارسة المهنة ضمن أطر مهنية وقانونية متكاملة.

وأضافت (الصحة) أن القرار يتماشى مع جهود الوزارة لتحديث الإطار التنظيمي لمزاولة مهنة الصيدلة في القطاع الأهلي ومواكبة التطورات المتسارعة في الخدمات الدوائية والرقابية دعما لأهداف رؤية (كويت 2035) في تطوير النظام الصحي وضمان استدامة الأمن الدوائي.

وأوضحت أن القرار الوزاري يمثل نقلة نوعية في ضبط العلاقة بين الصيدلي والمجتمع إذ يضع إطارا واضحا لترخيص الصيدليات وإدارتها وتشغيلها ويشدد الرقابة على تخزين الأدوية وصرفها وتسعيرها إلى جانب تنظيم الإعلانات وخدمات التوصيل بما يضمن ممارسات مهنية آمنة وشفافة ومسؤولة.

وبينت الوزارة أن القرار المكون من 13 مادة يتناول مختلف الجوانب المتعلقة بترخيص وتشغيل الصيدليات الأهلية في دولة الكويت بدءا من شروط الإنشاء وحتى الغلق أو التصفية بهدف تحقيق ممارسة مهنية منضبطة وحماية صحة المستهلك.

وأكدت أن القرار يترجم رؤيتها في بناء قطاع دوائي منظم وآمن يدعم الابتكار والمهنية ويحمي المريض والمجتمع من أي ممارسات غير مسؤولة ضمن منظومة صحية متكاملة تواكب التطور العالمي وتستند إلى مبادئ العدالة والشفافية.