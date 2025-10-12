×
سمو أمير البلاد يتسلم دعوة من الرئيس المصري لحضور قمة شرم الشيخ التي ستشهد مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة

وزير الخارجية عبدالله اليحيا خلال لقائه سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت محمد جابر أبو الوفا
تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، دعوة موجهة من أخيه فخامة عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك لحضور قمة “شرم الشيخ” المقرر إقامتها يوم غدٍ الإثنين الموافق 13 أكتوبر 2025، والتي ستشهد مراسم التوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

تسلم الرسالة معالي السيد عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية، خلال لقائه بسفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت سعادة محمد جابر أبو الوفا، وذلك صباح اليوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 في مقر وزارة الخارجية.

