“بوبيان” يكرم عضوين سابقين من مجلس الإدارة تقديراً لإسهاماتهما في مسيرة البنك وإنجازاته

لقطة جماعية لأعضاء مجلس الإدارة وعدد من قيادات الإدارة التنفيذية مع العضوين المكرمين

تقديراً لجهود قياداته التي كان لها دور بارز في دعم مسيرة البنك وتعزيز إنجازاته خلال السنوات الماضية، كرم بنك بوبيان عضوي مجلس الإدارة السابقين، السيد عدنان عبدالله العثمان والسيد وليد حمود العياضي، مثنياً على أسهاماتهما وجهودهما خلال فترة عضويتهما، ودورهما في النجاحات التي حققها البنك.

وأعرب رئيس مجلس إدارة بنك بوبيان عبدالعزيز عبدالله دخيل الشايع عن بالغ شكره وتقديره للعضوين المكرمين، قائلاً “نتقدم بعميق الشكر للعضوين عدنان العثمان ووليد العياضي لما قدماه من دعم وجهود خلال فترة عضويتهما في مجلس الإدارة، ومشاركتهما الفاعلة في تحقيق ما شهدناه من نجاحات خلال الأعوام الماضية.”

وأضاف خلال كلمته في حفل التكريم “لقد شكل التزامكما بالحكمة في اتخاذ القرار، وحرصكما على التطوير، ودعمكما المستمر للإدارة التنفيذية والعاملين، الأثر الأكبر في ترسيخ مكانة بنك بوبيان وتعزيز ثقة عملائه وشركائه، وهو ما انعكس في النتائج المميزة التي حققها البنك على مختلف المستويات.”

رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالعزيز الشايع أثناء كلمته الافتتاحية مرحباً بالحضور من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لـ “بوبيان”

وأشار إلى أن هذا التكريم يجسد القيم المؤسسية التي يحرص بنك بوبيان على ترسيخها، مؤكداً أن ما تحقق من إنجازات لم يكن ليرى النور إلا بتكامل أدوار القيادات، واستمرارية تطوير القدرات المؤسسية في مراحل مختلفة من رحلة النجاح، والسعي الدائم نحو تحقيق نموٍ مستدام يليق بتاريخ البنك ومستقبله.

واختتم الشايع كلمته معرباً عن تمنياته للمكرمين بمزيد من التوفيق والنجاح، مؤكداً أن بوبيان مستمر في ترسيخ مكانته الريادية وتعزيز رؤيته المؤسسية القائمة على التطوير والابتكار والاستدامة.

العضوان عدنان العثمان ووليد العياضي يوجهان كلمة شكر خلال حفل التكريم

وأعرب العضوان عدنان العثمان ووليد العياضي عن شكرهما وتقديرهما لإدارة بنك بوبيان على هذا التكريم، مؤكدين اعتزازهما بفترة انضمامهما لمجلس إدارة البنك، وما شهدته من تعاون مثمر أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي عززت مكانة بوبيان في القطاع المصرفي الكويتي والإقليمي، معربين عن تمنياتهم لمجلس الإدارة الجديد والإدارة التنفيذية بمواصلة مسيرة النجاح والريادة.

وشهد حفل التكريم حضور أعضاء مجلس الإدارة الحالي وعدد من قيادات الإدارة التنفيذية.

يذكر أن السيد عدنان العثمان انضم إلى مجلس إدارة البنك عام 2016، فيما انضم السيد وليد العياضي عام 2021 كعضو مستقل.