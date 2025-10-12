سمو أمير البلاد يعزي أمير قطر بضحايا الحادث المروري في شرم الشيخ من منتسبي الديوان الأميري القطري

صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم.

سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحادث المروري المؤسف الذي وقع في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة وأدى إلى وفاة عدد من منتسبي الديوان الأميري القطري وإصابة آخرين أثناء أدائهم مهام عملهم.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

كما بعث سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية مماثلة.