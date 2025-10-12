انعقاد الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية لانتخاب مجلس الإدارة لدورته الجديدة

الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية

عقدت الجمعية العامة العادية لشركة الاستثمارات الوطنية اجتماعها يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 في مقر الشركة في مجمع الخليجية، وبنسبة حضور بلغت 74.202 %، وذلك لمناقشة البند المدرج على جدول الأعمال وهو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لفترة الثلاث سنوات (2025 – 2026 – 2027).

وخلال الاجتماع اسفرت نتائج التصويت على إعادة انتخاب خمسة أعضاء للدورة الجديدة، حيث تم انتخاب كلاً من السيد / خالد وليد الفلاح، والسيد / بدر ناصر الخرافي، وشركة ساك العقارية على أن يمثلها السيد / أنس خالد الصالح، السيدة / طيبة محمد القطامي، وشركة البوابة الوطنية للتجارة العامة والمقاولات على أن يمثلها السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم، الذين يمثلون نخبة من الكفاءات والخبرات في مجالات الاستثمار والتمويل وإدارة الأعمال.

وقام مجلس الإدارة الجديد باتخاذ قراره بتشكيل المجلس على أن يكون:

السيد / خالد وليد الفلاح رئيساً لمجلس الإدارة

السيد / بدر ناصر الخرافي نائب رئيس مجلس الإدارة

السيد / أنس خالد الصالح عضو مجلس الإدارة

السيدة / طيبة محمد القطامي عضو مجلس الإدارة

السيد / فهد عبدالرحمن المخيزيم عضو مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة وليد الفلاح

وبهذه المناسبة، أعرب السيد / وليد الفلاح رئيس مجلس الإدارة عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها المجلس من قبل المساهمين، مؤكداً حرصه على مواصلة مسيرة التطوير التي تنتهجها الشركة، والاستمرار في الالتزام بمسارها الاستراتيجي، وتوسيع قاعدة الأصول المدارة، وتنويع مصادر الدخل بما يواكب تطورات الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

ومن جانبٍ آخر، أكد الفلاح أن مجلس الإدارة يواصل العمل على استكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2025، وتمتد على مدى ثلاث سنوات، والتي تم إعدادها مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، علماً بأن هذه الخطة الطموحة تمثل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى تحسين مكانة الشركة وترسيخ ريادتها في مختلف المجالات، حيث تستند إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي ترتكز على التطوير المؤسسي، والتحول الرقمي، وتدعيم الكفاءة التشغيلية، ورفع جودة الخدمات المقدّمة للعملاء والمساهمين.

وبيّن الفلاح أن مجلس الإدارة يحرص على وضع الإطار العام لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال الإدارة التنفيذية للشركة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة عالية ووفق أعلى المعايير المهنية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد خطوات عملية ومشاريع نوعية تسهم في تعزيز النمو المستدام ودعم موقع الشركة في السوقين المحلي والإقليمي.

وأشار إلى أن الشركة ومجلس إدارتها ماضين في ابتكار حلول استثمارية متكاملة، وخلق فرص جديدة تدعم موقعها الريادي في قطاع الاستثمار، مع التركيز على تحقيق القيمة المضافة للمساهمين والعملاء من خلال توظيف خبراتها الطويلة وشراكاتها الاستراتيجية، كما أن مجلس الإدارة يسعى إلى تعزيز مبدأ الحوكمة الرشيدة والشفافية في جميع تعاملات الشركة، بما يضمن استدامة الأداء والنتائج الإيجابية على المدى الطويل.