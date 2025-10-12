إقلاع الطائرة الـ19 من الجسر الجوي الكويتي الثاني بـ40 طنا من المساعدات لإغاثة غزة

عملية نقل المساعدات الغذائية إلى الطائرة الـ19 من الجسر الجوي الثاني لمساعدة غزة

أقلعت صباح اليوم الأحد الطائرة الإغاثية الـ19 من الجسر الجوي الكويتي الثاني ضمن الحملة الإنسانية (الكويت بجانبكم) لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة متجهة إلى مطار العريش المصري محملة بـ40 طنا من المساعدات الغذائية تمهيدا لإيصالها إلى القطاع.

وتأتي الطائرات الإغاثية المنطلقة من قاعدة عبدالله المبارك الجوية ضمن حملة (فزعة لغزة) التي نظمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي بالتعاون مع جهات خيرية كويتية بالتنسيق مع وزارات الشؤون والخارجية والدفاع ممثلة بالقوة الجوية الكويتية.

وقال رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر الكويتي خالد المغامس لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل الإقلاع إن الجمعية تواصل جهودها لضمان توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للأشقاء في قطاع غزة وتيسير نقلها عبر الجسر الجوي بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأكد المغامس أن استمرار الجسر الجوي يعكس ثبات الموقف الإنساني لدولة الكويت في نصرة الشعب الفلسطيني مبينا أن الرحلات ستتواصل تباعا إيصال المزيد من المواد الغذائية بالتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى مصر والهلال الأحمر المصري.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية التي تؤكد دوما على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أشكال الدعم لهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

ولفت إلى أن الجمعية تعمل على مواصلة تسيير المزيد من الرحلات ضمن الجسر الجوي بالتعاون مع الجهات الرسمية من وزارات وجهات خيرية في إطار تكامل العمل الإنساني الرسمي والأهلي وتأكيدا لريادة الكويت في هذا الميدان على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر أن (الهلال الأحمر) تولت تجهيز المساعدات الإنسانية في رحلة اليوم المقدمة من (جمعية فضائل للأعمال الإنسانية) وتأتي مكملة لعملها في تجهيز مساعدات سابقة بلغت حتى اليوم 19 طائرة موزعة على 4 طائرات للأردن و15 طائرة إلى مصر.

وبذلك يصل إجمالي المساعدات الكويتية المرسلة ضمن الجسر الجوي الكويتي الثاني للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة حتى اليوم إلى 400 طن من المواد الغذائية الأساسية القابلة للتخزين فترات طويلة والمنتجة داخل البلاد بالتنسيق مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية.