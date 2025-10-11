“هيئة الشباب” تطلق برنامج المستثمرين بالتعاون مع شركة بوينغ ومنصة ميتا

المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ

أطلقت الهيئة العامة للشباب اليوم السبت برنامج المستثمرين لتعزيز بيئة ريادة الأعمال ضمن البرامج المقدمة من مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال (كي دي اس سي) في مبادرة تقودها الهيئة بالتعاون مع شركة (بوينغ) ومنصة (ميتا).

وقال مدير عام الهيئة العامة للشباب بالتكليف ناصر الشيخ في تصريح صحفي إن هذا البرنامج الذي تدعمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر يهدف لتعزيز منظومة الاستثمار في الكويت وتمكين جيل جديد من المستثمرين في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية.

وأكد الشيخ أن البرنامج الذي يمتد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 يهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف والعلاقات التي تمكنهم من الاستثمار بثقة في بيئة الأعمال الكويتية والخليجية.

وأشار إلى أن برنامج المستثمرين يتضمن دورات تدريبية افتراضية وورش عمل متخصصة وفعاليات ميدانية حصرية إلى جانب موارد موجهة للمستثمرين الجدد وأصحاب الخبرة الراغبين في فرص الاستثمار المشترك والتعاون الإقليمي.

وأضاف الشيخ أن البرنامج استقطب أيضا مئات الطلبات ما يعكس تنامي الاهتمام بالمبادرات الموجهة للمستثمرين والدور المحوري لمجمع الكويت التقني في بناء جسور بين رأس المال والأفكار الريادية.

وبين أن الدفعة الأولى تضم 20 مستثمرا تم اختيارهم بعناية من خلفيات متنوعة تجمعهم الرغبة في دعم نمو الاقتصاد الابتكاري في الكويت لافتا إلى أن البرنامج سيتيح لهم فرصا مباشرة للاطلاع على الشركات الكويتية الواعدة الساعية للتوسع الإقليمي والعالمي بما يعزز من فرص الاستثمار المؤثر والمستدام.

وأكد الشيخ أن برنامج المستثمرين يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين ضمن بيئة داعمة ومحفزة مشيرا إلى أن الهيئة تواصل دعم المبادرات التي تفتح آفاقا جديدة أمام الشباب وتسهم في تطوير الاقتصاد المعرفي والرقمي في البلاد.

وكان حفل الإطلاق الذي أقيم في 9 أكتوبر الجاري في برج الشايع قد شهد حضور عدد من الشركاء والمتحدثين من القطاعين العام والخاص حيث تم استعراض أهداف البرنامج وأبرز محاوره التنفيذية.