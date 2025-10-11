حماس لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق مع الاحتلال في مصر

عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران

أفاد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وكالة فرانس برس السبت بأن الحركة لن تشارك في مراسم توقيع الاتفاق الهادف الى إنهاء الحرب في غزة والمقررة في مصر.

وقال القيادي في المكتب السياسي للحركة حسام بدران في مقابلة في الدوحة إنّ “حماس لن تكون مشاركة في عملية التوقيع. فقط الوسطاء والمسؤولون الأميركيون والإسرائيليون”.

وصرح بدران بأنّ الحديث عن مغادرة قادة الحركة لقطاع غزة بموجب اقتراح تضمنته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، هو “عبث وهراء”.

وقال بدران “الحديث عن إخراج الفلسطيني، سواء من حماس أو غيره، من أرضه (هو) حديث عبث وهراء ولا يمكن أن يوافق عليه أي فلسطيني”.