النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية يعود إلى البلاد بعد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة وفرنسا

عاد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح والوفد المرافق له إلى البلاد اليوم السبت وذلك عقب زيارة رسمية إلى كل من العاصمة الأمريكية واشنطن والجمهورية الفرنسية.

وأجرى الشيخ فهد اليوسف خلال زيارته إلى واشنطن سلسلة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى جرى خلالها بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ولا سيما الأمنية وتبادل الخبرات والتنسيق في مكافحة الجريمة والإرهاب.

وفي الجمهورية الفرنسية التقى الشيخ فهد اليوسف عددا من المسؤولين الأمنيين كما قام بزيارة إلى مقر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية إضافة إلى تطوير مجالات التدريب والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في دعم قدرات الأجهزة الأمنية وتعزيز منظومة الأمن والاستقرار.

وكان في استقباله على أرض مطار الكويت الدولي وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية.