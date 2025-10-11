بطولة الكويت الوطنية للروبوتات تنظم ورشة علمية للفتيات بمدينة صباح السالم الجامعية

بطولة الكويت الوطنية للروبوتات تنظم ورشة علمية للفتيات لاكتشاف المواهب الكويتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا

نظمت بطولة الكويت الوطنية للروبوتات اليوم السبت ورشة العلوم والتكنولوجيا للفتيات في كلية العلوم بمدينة صباح السالم الجامعية.

وقالت عضو اللجنة المنظمة للبطولة الدكتورة مها العبدالجليل في تصريح صحفي إن الورشة تعد توعية وتدريب في العلوم والتكنلوجيا للفتيات من عمر 8 الى 14 سنة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة وفاق الإقبال على التسجيل في الورشة أكثر من 100 طالبة.

وأضافت العبدالجليل أنه تم تقسيم الطالبات إلى أربع ورشات وهي ورشة الدرون وورشة تركيب الروبوتات وورشة الفضاء لتركيب الساتالايت وأخيرا ورشة المعلومات العلمية.

وأوضحت أن “الورشة تقام ليوم واحد تهدف إلى تشجيع الإبداع العلمي بين الطالبات والتوعية بالمسابقة الوطنية وتشجيع بناتنا للدخول في عالم التكنلوجيا والروبوتات”.

واشارت إلى أن البطولة تعد فرصة وطنية لاكتشاف المواهب الكويتية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتعزيز التفكير الإبداعي لدى النشء والشباب.

وأشادت الدكتورة العبد الجليل بجهود الأقسام العلمية في كلية العلوم بجامعة الكويت إلى جانب “عدد من شركائنا المساهمين في إنجاح هذه البطولة سنويا” من الشركات والمؤسسات الاهلية والتعليمية في إطار تعاون وطني متكامل يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.