الأرصاد الجوية: رياح مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية تأثر البلاد اليوم السبت برياح مثيرة للغبار تزيد سرعتها عن 50 كيلومترا في الساعة تقل معها الرؤية الافقية على بعض المناطق خاصة المكشوفة.

وقال مدير ادارة الارصاد الجوية ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير الى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة الشمال الغربي للبلاد مع رياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي الى ارتفاع الأمواج البحرية احيانا الى اكثر من ستة اقدام.

واضاف العلي ان درجات الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 الى 23 درجة بينما درجات الحرارة الكبرى المتوقعة ما بين 34 الى 36 درجة مئوية.

وذكر ان سرعة الرياح ستقل وسيبدأ الغبار بالترسب تدريجيا بدءا من الليلة لتتحسن الرؤية الافقية مشيرا الى ان الطقس غدا الاحد سيكون مائلا للحرارة نهارا ورطبا نسبيا خاصة على المناطق الساحلية ومعتدلا ورطبا خلال المساء على ذات المناطق.

واشار العلي الى ان الطقس خلال الايام المقبلة سيكون رطبا خلال فترة المساء على المناطق الساحلية بسبب تحول الرياح الى جنوبية شرقية.