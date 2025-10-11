وزيرة الأشغال: ملتزمون بسرعة تنفيذ عقود الصيانة الجذرية لشبكات الطرق بمختلف مناطق البلاد

مواصلة أعمال صيانة الطرق بالفيحاء

أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم السبت التزام الوزارة بسرعة تنفيذ العقود الجديدة الخاصة بالصيانة الجذرية لشبكات الطرق في مختلف مناطق البلاد مع ضمان الجودة الفنية لتحقيق استدامة البنية التحتية وتحسين مستوى السلامة المرورية.

وقالت المشعان في تصريح صحفي إن فرق العمل في محافظة (العاصمة) تتابع حاليا تنفيذ الأعمال ضمن عقد رقم (8) – النطاق الثاني والتي تشمل فرش الطبقة النهائية (Type 3) في منطقة (الفيحاء) قطعة (4) وذلك استكمالا للمراحل السابقة التي شملت القطع (1 و2 و3 و5) وتم الانتهاء منها بالكامل.

من جانبه قال مشرف العقد المهندس عبدالعزيز حيدر إن الأعمال تسير وفق البرنامج الزمني المحدد وبمتابعة مباشرة من الوزيرة لضمان تطبيق المواصفات الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في التنفيذ.