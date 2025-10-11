السكنية: تدعو المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر بأولوية تاريخية من 2020 وما قبل إلى تحديث بياناتهن

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

دعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم السبت المواطنات ممن لديهن طلب مسكن مؤجر مقيد لدى المؤسسة بأولوية تاريخية من سنة 2020 وما قبل إلى تحديث بياناتهن بالمستندات المطلوبة.

وذكرت المؤسسة في بيان صحفي أن تحديث بياناتهن حسب سنة الطلب 2015 وما قبل من 13 أكتوبر حتى 19 أكتوبر الجاري و2020 وما قبل من 20 أكتوبر حتى 26 أكتوبر الجاري موضحة أن “من ضمن الفئات المشار إليها الكويتية المعاقة المقيد لها طلب مسكن مؤجر لدى المؤسسة”.

وأضافت أن “عملية التحديث ستكون في إدارة خدمة المواطن بالمؤسسة السكنية خلال الفترتين المسائية والصباحية بالمبنى الرئيسي والفترة الصباحية فقط بالمراكز الخارجية (برج التحرير) و(الجهراء) و(القرين) و(الأفنيوز).

وأوضحت أن المستندات المطلوبة هي صورة البطاقة المدنية لصاحبة العلاقة وصورة شهادة الجنسية لصاحبة العلاقة وصورة عقد الزواج للمتزوجة وشهادة الطلاق للمطلقة وشهادة وفاة الزوج للأرملة وشهادات دراسية للأبناء عن آخر سنتين دراسيتين وشهادة من الإدارة العامة للمنافذ عن آخر ثلاث سنوات (2023 /2024 /2025).

ولفتت إلى أنه من ضمن المستندات المطلوبة أيضا شهادة من إدارة التسجيل العقاري بشأن الملكية العقارية لصاحبة العلاقة والزوج والابناء وشهادة من إدارة السجل التجاري لصاحبة العلاقة وأفراد أسرتها وشهادة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة إذا كان أحد أفراد الأسرة معاقا إعاقة شديدة أو متوسطة وشهادة راتب أو شهادة من التأمينات الاجتماعية أو شهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية.