وزير الحرب الأمريكي يبحث مع نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري تعزيز التعاون الثنائي

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث

بحث وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث اليوم الجمعة مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود آل ثاني الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون الثنائي وتطويره بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم بين الجانبين في مقر وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) والذي حضره سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ مشعل آل ثاني ورئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال دان كين وعدد من كبار الضباط من الجانبين.

ومن جانبه قال الوزير الأمريكي إن “قطر لعبت دورا جوهريا منذ البداية بالعمل مع فريقنا لضمان تحقيق ذلك” بالإشارة إلى اتفاق غزة.

وأضاف “لذا أود أن أشكركم على هذا السلام التاريخي”.

كما عبر عن تطلعه “للانضمام إلى الرئيس دونالد (ترامب) بعد أن تم إنجازه بالفعل وتوقيعه رسميا أيضا” بالاشارة إلى الزيارة المقررة لترامب إلى مصر في نهاية الأسبوع الجاري للتوقيع رسميا على الجزء الأول المتفق عليه من خطته لإنهاء الحرب في قطاع غزة.