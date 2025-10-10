الداخلية: ضبط أحد منتسبي الوزارة بحوزته مواد مخدّرة وسلاح ناري

وزارة الداخلية

في إطار الجهود الأمنية المستمرة التي تبذلها الإدارة العامة الشرطة النجدة لحفظ الأمن وضبط الخارجين عن القانون، تمكن رجال إدارة نجدة محافظة الجهراء من ضبط أحد منتسبي وزارة الداخلية بعد العثور بحوزته على مواد يُشتبه بأنها مخدّرة وسلاحناري وذخيرة، وذلك أثناء تعاملهم مع بلاغ ورد إلى هاتف الطوارئ (112) بشأن حادث تصادم وإصابة في منطقة النعيم.

وأثناء مباشرة رجال الامن لموقع البلاغ، لوحظ أن أحد أطراف الحادث في حالة غير طبيعية، وبالتدقيق عليه تبين أنه من

منتسبي الوزارة وبتفتيش المركبة احترازياً عُثر بداخلها على كمية من الحبوب يُشتبه بأنها مخدّرة من نوع «ليريكا» وقطعة من مادة الحشيش وأدوات يُشتبه استخدامها في التعاطي وسلاح ناري نوع (9) ملم) وعدد من الطلقات ومخزن سلاح وذخيرة متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى إحالة الشخص ومركبته إلى مخفر النعيم، ومن ثم إحالته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاستكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة في الواقعة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن لا أحد فوق القانون، وأن رجال الأمن سيظلون على عهدهم في تطبيق القانون بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، بما يصون هيبة المؤسسة الأمنية ويحافظ على أمن المجتمع واستقراره.