رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة “مسؤولية جماعية”

رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني

أكّد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي شاركت بلاده في الوساطة لإنهاء حرب غزة، الجمعة أن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ “مسؤولية جماعية”.

وكتب رئيس الوزراء القطري وهو أيضا وزير الخارجية على منصة إكس “مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة، كما أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار”.