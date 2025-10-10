×
×

رئيس الوزراء القطري: نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار في غزة “مسؤولية جماعية”

رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
الشرق الاوسط
نُشر :
س
س

أكّد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني الذي شاركت بلاده في الوساطة لإنهاء حرب غزة، الجمعة أن نجاح المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ “مسؤولية جماعية”.

وكتب رئيس الوزراء القطري وهو أيضا وزير الخارجية على منصة إكس “مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، نؤكد أن دولة قطر لن تدخر جهدا بما يعكس واجبها الإنساني والتاريخي والدبلوماسي تجاه الأشقاء الفلسطينيين والمنطقة، كما أن نجاح هذه المرحلة مسؤولية جماعية لضمان تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام والاستقرار”.

اقرأ ايضا

تحديد موعد سحب قرعة كأس العرب 2021
مصر وتركيا: ما سبب تقاربهما الآن وما مصير المعارضة المصرية؟
سعيد جاب الخير: السجن ثلاث سنوات للباحث الجزائري بتهمة “الإساءة للإسلام”