مساعد وزير الخارجية الكويتي: مجلس التعاون الخليجي قطع شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الإنسان

مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح خلال الاجتماع

قالت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح اليوم الخميس إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعمالها واحتلت مراكز متقدمة في مؤشرات التنمية الدولية.

جاء ذلك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسها الاجتماع التاسع عشر لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في الرياض.

وأضافت السفيرة جواهر الصباح أن دول المجلس حققت تقدما ملموسا في قطاعات التعليم والصحة والبيئة فضلا عن تمكين المرأة ودعم الشباب وحفظ حقوق الأطفال وتعزيز دور كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة استنادا إلى القوانين الوطنية والرؤى التنموية للدول الأعضاء.

وذكرت ان الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وذلك تحقيقا لاستراتيجية مجلس التعاون لحقوق الإنسان (2023 – 2026).

وأكدت أن دولة الكويت ماضية في مد جسور التعاون والتنسيق مع دول مجلس التعاون كافة تحقيقا للعمل الخليجي المشترك بما يضمن لشعوب المنطقة التقدم والرفاه والعيش الكريم والازدهار.