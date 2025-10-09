وزير الصحة يصدر قرارا بتشكيل لجنة خماسية مشتركة لتعزيز الرقابة الدوائية والغذائية

وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة خماسية مشتركة تضم عددا من الجهات الحكومية المعنية بهدف تعزيز الرقابة الدوائية والغذائية بما يضمن صحة وسلامة المواطن والمجتمع.

وذكرت (الصحة) في بيان صحفي اليوم الخميس أن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تكثيف أعمال التفتيش الميداني على الصيدليات والمحال المعنية بالمنتجات الدوائية والغذائية والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضحت أن اللجنة الخماسية تضم ممثلين من وزارتي (الداخلية) و(التجارة والصناعة) والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت برئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية وذلك بهدف تحقيق تكامل الجهود بين الجهات الرقابية.

وأضافت أن اللجنة ستعمل وفق آلية موحدة لضمان سرعة التنسيق الميداني وسرعة الاستجابة وتحقيق أعلى معايير الشفافية والانضباط الرقابي.

وأكدت أن الرقابة الدقيقة على الدواء والغذاء تمثل جزءا أصيلا من رسالتها في حماية المجتمع وتعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية.