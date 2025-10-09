أردوغان يعلن أن تركيا ستشارك في مراقبة تطبيق الاتفاق حول غزة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس أن تركيا ستشارك في “بعثة” لمراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الاحتلال وحماس.

وقال أردوغان “نأمل الانضمام إلى البعثة التي ستراقب تطبيق الاتفاق على الأرض”.

وأرسلت تركيا، التي شاركت عن كثب في المفاوضات، فريقا إلى المحادثات في شرم الشيخ.

ويتضمن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه الخميس في مصر، الإفراج عن الرهائن الأحياء والأموات، ويعدّ خطوة أساسية نحو إنهاء حرب مستمرة منذ عامين أودت بعشرات آلاف الأشخاص وأدت إلى كارثة إنسانية.

وقال أردوغان “من بالغ الأهمية بمكان تسليم مساعدات شاملة إلى غزة وتبادل الرهائن ومعتقلين وأن يوقف الاحتلال فورا هجماته”.

ووعد بأن تسهم تركيا في جهود إعادة الإعمار في غزة.