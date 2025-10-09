دولة الكويت ترحب بالاتفاق بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة

وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية اليوم الخميس عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والمتضمنة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وبدء مسار تفاوضي جاد يهدف إلى إنهاء الحرب ووضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع.

وقالت (الخارجية) في بيان لها إن دولة الكويت إذ تؤكد دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة تمهيدا لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة لتجدد إشادتها وتقديرها للدور الإيجابي الذي اضطلعت به كل من دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والجمهورية التركية الصديقة في إنجاح هذا الاتفاق.

وجددت موقف دولة الكويت الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبيان نيويورك بشأن حل الدولتين مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والشامل يمثل السبيل الوحيد لضمان أمن المنطقة واستقرارها.