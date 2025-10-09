رئيس الأركان العامة للجيش يزور قيادة الشرطة العسكرية ويشهد تمرينا ميدانيا

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان لدى زيارته قيادة الشرطة العسكرية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان بزيارة مساء أمس الأربعاء إلى قيادة الشرطة العسكرية وكان في استقباله لدى وصوله آمر القيادة العميد الركن غانم الغانم وعدد من ضباط القيادة.

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان صحفي اليوم الخميس أن الفريق الشريعان استمع في مستهل الزيارة لإيجاز للمهام والمسؤوليات الموكلة إلى قيادة الشرطة العسكرية ودورها الحيوي في دعم منظومة الانضباط العسكري داخل وحدات الجيش.

وأضاف أن الفريق الشريعان تابع عرضا ميدانيا لقوات الشرطة العسكرية شمل أساليب التعامل في مهام مكافحة الشغب إضافة إلى استعراض عملي لمجموعة من المهارات والفنون القتالية التي تظهر جاهزية منتسبيها في حماية الشخصيات وتأمين تحركاتها.

ونقل البيان عن الفريق الشريعان قوله إن منتسبي الشرطة العسكرية هم القدوة في الانضباط والالتزام مؤكدا أن وجودهم يشكل ركنا أساسيا في نجاح الواجبات والمهام الموكلة إلى مختلف وحدات الجيش.

وأعرب عن تقديره لما يقدمه منتسبو الشرطة العسكرية من جهود مخلصة وأداء متميز في تنفيذ مهامهم مشددا على أهمية المحافظة على مستوى الجاهزية ورفع كفاءة الأداء من خلال التدريب المستمر والتمارين المشتركة التي تسهم في تعزيز الكفاءة والجاهزية القتالية.

كما أعرب عن تمنياته للجميع بدوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

وحضر التمرين مساعد آمر الحرس الأميري اللواء الركن عادل الكندري وآمر لواء (صالح المحمد الآلي / 94) العميد الركن صالح الثلاب وآمر لواء المغاوير العقيد الركن ناصر العدواني.