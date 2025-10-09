سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا للجنة متابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الكويت الصين

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان اليوم اجتماعا للجنة الوزارية لمتابعة الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وجرى خلال الاجتماع (30) عرض كافة التفاصيل والتطورات والمرئيات من الجهات الحكومية المعنية في الدولة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة خاصة فيما يتعلق ببدء تنفيذ مشروع التوسع في برامج حماية البيئة ومكافحة التصحر وزحف الرمال للمرحلة الأولى في موقعين رئيسيين في شمال البلاد وكذلك عرض تفاصيل عملية البدء في تنفيذ مشروع معالجة الصرف الصحي في البلاد من قبل الشركة الصينية المتخصصة المكلفة والمستشارين الدوليين لمشروعي الطاقة المتجددة في العبدلية والشقايا في المرحلتين الثالثة والرابعة وعرض فحوى اجتماعات الجانبين بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير وتفاصيل خطة البدء في أعمال تنفيذ المشروع من الناحية الإنشائية فور الانتهاء من الدراسات الفنية في الشهر المقبل.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء لجنة المتابعة الوزارية بمتابعة تنفيذ الخطة التي تم عرضها في الاجتماع ما من شأنه تعزيز تنفيذها على الوجه الأكمل في جميع أقسامها مؤكدا على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة الشركات الصينية الحكومية المكلفة وحثها على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مسبقا لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد والاستمرار في العمل على سرعة الإنجاز.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات على التنسيق القائم لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبادرات الاستراتيجية التي لها تأثير مباشر على النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والبعيد مع جميع الوزارات ذات العلاقة وبالتعاون مع كافة الشركات الصينية الحكومية المكلفة والاستمرار بتحديد جداول زمنية لتنفيذها ومن ثم رفع تقارير أسبوعية دورية لمتابعتها مؤكدا التزام أعضاء اللجنة التام بمسؤولياتهم المناطة بهم نحو كل ما من شأنه تطوير التنمية الاقتصادية بكافة مساراتها ودعم الرؤى والتوجيهات من المقام السامي في هذا المجال بما يعزز المخرجات الاقتصادية والتنموية.

حضر الاجتماع رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل ووزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.