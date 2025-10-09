السعودية ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة

العلم السعودي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن ترحيب المملكة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، وبالبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل.

وقالت الوزارة في بيان: “تثمن المملكة الدور الفاعل للرئيس الأميركي دونالد ترمب وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في قطر ومصر وتركيا للتوصل إلى هذا الاتفاق”.

وعبرت المملكة عن أملها في أن تفضي هذه الخطوة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة الأمن والاستقرار والبدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.