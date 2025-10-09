الرئيس الفلسطيني يرحب بإعلان التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب على غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب على قطاع غزة وانسحاب الاحتلال منه وإدخال المساعدات الإنسانية وتبادل الأسرى.

وأعرب الرئيس عباس في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن أمله أن تكون هذه الجهود مقدمة للوصول إلى حل سياسي دائم يؤدي إلى انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها (القدس) الشرقية.

وأشاد عباس بالجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس ترامب وجميع الوسطاء للتوصل إلى هذا الاتفاق مؤكدا استعداد دولة فلسطين للعمل مع الوسطاء والشركاء المعنيين لإنجاح هذه الجهود من أجل تحقيق الاستقرار والسلام الدائم والعادل وفق الشرعية الدولية.

وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفوري للاتفاق والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة عبر منظمات الأمم المتحدة وضمان عدم التهجير أو الضم والبدء بعملية إعادة الإعمار.

وجدد عباس التأكيد على أن السيادة على قطاع غزة هي لدولة فلسطين وأن الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة “لا بد أن يتم من خلال القوانين والمؤسسات الحكومية الفلسطينية وبواسطة لجنة إدارية فلسطينية وقوى أمنية فلسطينية موحدة في إطار نظام وقانون واحد وبدعم عربي ودولي”.

وتم الإعلان فجر اليوم عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طرحها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على قادة دول عربية وإسلامية وتبدأ بالإفراج عن أسرى الاحتلال في غزة والانسحاب منها إلى حدود متفق عليها وإدخال نحو 400 شاحنة مساعدات يومية إلى القطاع على أن يزداد العدد تدريجيا.

وبدأ الاحتلال الإسرائيلي في السابع من اكتوبر 2023 حرب إبادة على قطاع غزة عبر القصف والتجويع والحصار ما أدى إلى استشهاد أكثر من 67 الف فلسطيني وإصابة نحو 170 ألفا آخرين.