وكيل وزارة الدفاع الكويتية: انتصارات أكتوبر صفحة مشرفة في تاريخ الأمة العربية

صورة جماعية خلال الحفل

قال وكيل وزارة الدفاع الكويتية الشيخ الدكتور عبدالله مشعل الصباح اليوم الأربعاء إن انتصارات حرب السادس من أكتوبر 1973 تعد صفحة مشرفة في تاريخ الأمة العربية وتجسيدا لوحدة الموقف العربي وتكاتف الأشقاء بمواجهة التحديات.

جاء ذلك في كلمة ألقاها وكيل وزارة الدفاع خلال احتفالية أقامتها سفارة جمهورية مصر العربية بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر بحضور لفيف من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى دولة الكويت.

وأوضح وكيل وزارة الدفاع أن هذه المناسبة الغالية تأتي تخليدا لانتصار الجيش المصري الباسل ولما سطره أبناء الأمة العربية من ملحمة تعاون وتضامن مبينا أن تضحيات الجيش المصري وبطولاته الخالدة أسهمت في تعزيز الأمن القومي العربي وحماية مقدرات الأمة.

وأضاف أن العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع دولة الكويت وجمهورية مصر العربية أرست دعائمها قيادتان حكيمتان وتعمقت عبر عقود من التعاون في مختلف المجالات لاسيما ميادين الدفاع والأمن مبينا أن ما يجمع البلدين من تعاون وثيق يعكس وحدة المصير والموقف المشترك في نصرة الحق ودعم الاستقرار الإقليمي.

من جانبه قال الملحق العسكري في السفارة المصرية العقيد مصطفى الدلال في كلمة مماثلة إن دولة الكويت كان لها دور بارز ومشرف في تلك الملحمة التاريخية إذ قدمت المال والجهد والذخيرة والأرواح فدفعت بأبنائها إلى ساحة المعركة إلى جانب أشقائهم المصريين لتختلط دماء الشهداء الكويتيين والمصريين على أرض سيناء الطاهرة.

وأوضح العقيد الدلال أن دولة الكويت قدمت أكبر عدد من الشهداء بين الجيوش العربية المشاركة في حربي الاستنزاف والسادس من أكتوبر لتبقى قبورهم في مصر شاهدة على بطولاتهم ومجدهم.

وأضاف أن الذكرى الـ52 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر تجسد عظمة الشعب المصري وقدرته على تحقيق إنجاز عسكري ضخم رغم التحديات والمصاعب مؤكدا أن هذا النصر سيظل على مر التاريخ عنوانا للعزة والكبرياء واسترداد الأرض والكرامة.

وشهد الحفل استعراض فقرات فنية ووطنية جسدت روح النصر والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.