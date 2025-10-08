الأمين العام لمجلس التعاون يدين بشدة اقتحام مسؤولين ومستوطنين إسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد العبارات اليوم الأربعاء التصعيد الخطير المتمثل في اقتحام مجموعات من المسؤولين والمستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد في بيان له أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكا صارخا لقدسية المسجد الأقصى واعتداء سافرا على مشاعر المسلمين حول العالم “ومحاولة مرفوضة لفرض واقع تهويدي على الحرم الشريف في تجاوز واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وجدد رفض دول مجلس التعاون القاطع لكافة محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى والقدس الشريف داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الفورية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة وحماية المقدسات الإسلامية من جميع أشكال العبث والاستفزاز.