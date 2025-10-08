“نماء الخيرية” تنفذ مشاريع إغاثية وتنموية في كينيا تشمل عمليات طبية ومشاريع للكسب الحلال

جانب من مشاريع نماء في كينيا

أعلنت جمعية (نماء الخيرية) الكويتية تنفيذ حزمة من المشاريع الإغاثية والطبية والتنموية في جمهورية كينيا شملت إجراء 50 عملية لإزالة المياه البيضاء من العيون وتوزيع 200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة وتنفيذ سبعة مشاريع للكسب الحلال لتمكين الأسر المتعففة.

وقال رئيس قطاع الشؤون المالية والإدارية والحوكمة في الجمعية وليد البسام في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه المشاريع تأتي ضمن جهود الكويت لتعزيز العمل الإنساني المستدام في إفريقيا مشيرا إلى أنها نفذت بالشراكة مع مؤسسات محلية معتمدة من وزارة الخارجية الكويتية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية.

وأوضح البسام أن العمليات الجراحية التي أجرتها الجمعية أسهمت في إعادة البصر لعشرات المرضى من كبار السن والفقراء في المناطق الريفية فيما استهدفت المساعدات الغذائية الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتأثرة بالجفاف وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن مشاريع الكسب الحلال شملت توفير أدوات مهنية وتجارية صغيرة مثل معدات الخياطة والدراجات النارية والبسطات بهدف دعم الاستقلال الاقتصادي وتعزيز الكرامة الإنسانية للأسر المستفيدة.

وأكد البسام أن هذه الجهود تأتي انسجاما مع توجيهات القيادة الكويتية في ترسيخ العمل الخيري المؤسسي وتعزيز مكانة الكويت الإنسانية.