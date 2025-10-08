رئيس الأركان العامة يتفقد كلية علي الصباح العسكرية للوقوف على استعدادات استقبال دفعة الطلبة الضباط 51

رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان بزيارة تفقدية إلى كلية علي الصباح العسكرية

قام رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الشريعان اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية إلى كلية (علي الصباح) العسكرية للوقوف على الاستعدادات اللازمة لاستقبال دفعة الطلبة الضباط الـ51.

وأشاد الفريق الركن الشريعان في بيان صحفي صادر عن رئاسة الأركان بالدور الريادي الذي تضطلع به الكلية مؤكدا ثقته الكبيرة بها بوصفها صرحا تعليميا عسكريا متميزا يسهم في إعداد وتأهيل الطلبة الضباط والكوادر العسكرية وفق أعلى المستويات.

وأشار إلى أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في جميع المرافق لضمان توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة تواكب متطلبات التطوير والتحديث مثنيا في الوقت ذاته على جهود القائمين على العملية التعليمية والتدريبية لما يقدمونه من عمل مخلص يعكس روح الانضباط والالتزام.

وذكر البيان أنه كان في استقبال الفريق الركن الشريعان آمر الكلية العميد الركن عبدالله التركيت وعدد من الضباط حيث استمع خلال الجولة لإيجاز شامل تناول أبرز المهام والواجبات المنوطة بالكلية إلى جانب تفقده القاعات التعليمية المخصصة للطلبة الضباط والمهاجع وميدان الرماية.