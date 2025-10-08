سمو أمير البلاد يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة زيارته الأخويه للبلاد

سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يستقبل سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق

استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر بيان ظهر اليوم أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه بحضور سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة زيارته الأخوية للبلاد.

هذا وقد جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة والتأكيد على أهمية ترسيخ أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يخدم مصالحهما المتبادلة خاصة في المجالات الإقتصادية والتنموية كما تم بحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في “الشرق الاوسط” حيث أكد سموهما على دعم البلدين لكافة المبادرات والمساعي الهادفة إلى إرساء روافد السلام الشامل والعادل الذي يقوم على أساس “حل الدولتين” ووقف إطلاق النار في “قطاع غزة” لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة مشددين سموهما على ضررور استمرار الجهود الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية لتحقيق كل ما يصبو إليه الشعب الفلسطيني الشقيق من تطلعات وآمال كما تم خلال اللقاء بحث أهم القضايا ذات الإهتمام الخليجي المشترك والتأكيد على دعم كل ما من شأنه تعزيز وحدة الصف ومسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يحقق تطلعات شعوبها نحو المزيد من التقدم والازدهار.