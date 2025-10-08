رئيس دولة الإمارات يصل إلى البلاد في زيارة أخوية

وصل إلى البلاد صباح اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والوفد المرافق لسموه في زيارة أخوية.

وكان على رأس مستقبلي سموه على أرض المطار أخوه حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله.

كما كان في استقبال سموه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

ويرافق سموه وفد يضم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.