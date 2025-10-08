اتحاد شركات الاستثمار يرسخ ثقافة المبيعات الاحترافية عبر برنامج تدريبي متخصص لقطاع المال والأعمال

من المشاركين في البرنامج التدريبي

صرح اتحاد شركات الاستثمار (UIC) أنه نظم من خلال ذراعه التدريبي مركز دراسات الاستثمار (ISC)، برنامج تدريبي نوعي تحت عنوان Advanced Sales Strategies for Financial Sectorsخلال الفترة 05 – 07 أكتوبر 2025 في مقر الاتحاد.

خلفية الحاجة إلى البرنامج

لقد فرضت التطورات التقنية والتحولات الاقتصادية العالمية واقعاً جديداً على المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة. فالعملاء اليوم باتوا أكثر وعياً واطلاعاً، ويبحثون عن شركاء يقدمون لهم حلولاً متكاملة وليس مجرد منتجات تقليدية. وفي هذا السياق، لم يعد البيع عملية عفوية أو قائمة على العلاقات الشخصية فقط، بل أصبح علماً وفناً يتطلب مزيجاً من المعرفة العميقة، المهارات التحليلية، والقدرة على التواصل والإقناع.

المحاور التفصيلية للبرنامج

ركز البرنامج على عدة محاور أساسية شملت المعرفة بالمنتج، فهم المنافسين، إدراك احتياجات العملاء، إضافة إلى شغف البيع وأخلاقياته. كما تناول استراتيجيات التفاوض، البيع المتقاطع والتصاعدي، مهارات العرض والإقناع، وأهمية الذكاء العاطفي في تعزيز العلاقة مع العملاء.

الجانب التطبيقي: التعلم بالممارسة

اعتمد البرنامج على ورش عمل تطبيقية، تمارين جماعية، ومحاكاة لمواقف واقعية. وقد ساعد ذلك على نقل المعرفة النظرية إلى سلوك عملي ينعكس مباشرة على بيئة العمل، مما عزز ثقة المشاركين بأنفسهم.

انعكاسات البرنامج على قطاع المال والأعمال

من المتوقع أن يسهم البرنامج في رفع كفاءة فرق المبيعات، زيادة ثقة العملاء بالمؤسسات المالية، وتحقيق نمو في الإيرادات. كما يعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي عبر إعداد كوادر تمتلك عقلية بيعية استراتيجية تتماشى مع المعايير العالمية.

توصيات اتحاد شركات الاستثمار

أكد الاتحاد ضرورة الاستثمار المستمر في رأس المال البشري، وتشجيع المؤسسات على دمج التدريب مع الأدوات الرقمية. كما أوصى بتوسيع التعاون مع مراكز تدريب عالمية وتعزيز ثقافة الأخلاقيات المؤسسية.

تأثير البرنامج على المشاركين

أشاد الحضور بجودة المادة العلمية والجانب التطبيقي، حيث أكدوا أن البرنامج أعاد صياغة أساليب تعاملهم مع العملاء ورفع من قدرتهم على إبرام الصفقات.

البعد الاستراتيجي: نحو رؤية الكويت 2035

يأتي البرنامج استجابة مباشرة لرؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي. ويعتبر إعداد جيل من المهنيين في مجال المبيعات المالية خطوة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف.

كلمة ختامية

بهذا البرنامج، يخطو اتحاد شركات الاستثمار خطوة أخرى على طريق بناء بنية تحتية بشرية مؤهلة قادرة على قيادة التغيير في القطاع المالي. ويؤكد الاتحاد التزامه بإطلاق برامج تدريبية متقدمة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.