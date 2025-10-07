سماء الكويت تزدان بقمر الحصاد العملاق في مشهد فلكي مميز وساحر يستمر حتى الخميس

‎في مشهد فلكي مميز وساحر ازدانت سماء الكويت اليوم الثلاثاء بقمر شهر أكتوبر المعروف بـ(الحصاد العملاق) في ظاهرة تستمر حتى بعد غد الخميس.

وقال مدير مركز العجيري العلمي يوسف العجيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قمر الحصاد يعد من الأقمار العملاقة حيث يظهر في السماء بحجم أكبر بنسبة تصل إلى 14 في المئة وأكثر سطوعا بنحو 30 في المئة مقارنة بالأقمار العادية بسبب اقترابه النسبي من الأرض أثناء دورانه في مداره الإهليجي.

وأوضح العجيري أن قمر الحصاد له أهمية تاريخية في حياة المزارعين قديما إذ كان ضوءه القوي يساعدهم على مواصلة أعمال الحصاد خلال ساعات الليل حيث يمتد لوقت أطول من الليالي الأخرى.

وأضاف أن القمر يمكن رصده في سماء الكويت بشكل واضح وتوثيقه حيث يعتبر أول قمر مكتمل بعد الاعتدال الخريفي مبينا أن القمر اليوم في ذروته ويمكن رصده غدا الأربعاء وبعد غد بنفس الحجم واللمعان.

وذكر أن القمر رصد ايضا من آسيا إلى أوروبا مرورا بأفريقيا والأمريكيتين وأطل بشكل مبهر لقربه من الأرض حيث كان في (الحضيض) أقرب نقطه له من الأرض.